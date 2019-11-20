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Факты / Украина / Политика

Предпосылок нет: Разумков о досрочных выборах в Раду и ротациях в Кабмине

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков возразил возможные ротации в Кабмине и досрочные выборы в парламент.

Предпосылок нет: Разумков о досрочных выборах в Раду и ротациях в Кабмине

По мнению Дмитрия Разумкова, предпосылок для проведения досрочных парламентских выборов пока нет.

– Я не вижу сегодня предпосылок, которые могли бы это вызвать, – сказал спикер.

Он также отметил, что исключение двух народных депутатов из фракции Слуга народа также не является предпосылкой проведения выборов.

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Кроме того, Дмитрий Разумков прокомментировал возможные ротации в Кабмине:

– На сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим.

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал новые ротации в комитетах Рады.

Источник: Украинская правда

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