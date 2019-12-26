PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Позачергові вибори до парламенту можуть відбутися у 2020 – Опора

У Громадянській мережі Опора повідомили, що не виключають проведення позачергових парламентських виборів у 2020 році.

вибори 2019

За словами голови правління всеукраїнської громадської організації Громадянська мережа Опора Ольги Айвазовської, висока ймовірність проведення позачергових парламентських виборів пояснюється тим, що імунітет парламенту закінчується 29 серпня 2020 року.

– Це не виключає високу ймовірність організації позачергової парламентської кампанії враховуючи те, що коаліції у нас, як такої, не існує і все це добре розуміють, – сказала вона під час прес-конференції.

Читайте: Ймовірність 75% – Арахамія про можливий достроковий розпуск Ради

Ольга Айвазовська зазначила, що відповідно до законодавства і Конституції, президент після 29 серпня може розпустити Верховну Раду за умови створеного урядової кризи, метою якої буде переобрання парламенту.

Вона нагадала, що після позачергових виборів народних депутатів глава держави не може розпускати Верховну Раду.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що для дострокових виборів в Раду передумов немає.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019
В Україні завершилися вибори в ОТГ
вибори 2019 другий тур
Новий Виборчий кодекс: що потрібно, аби працював
Новий Виборчий кодекс: що він змінює (ДОКУМЕНТ)
Новий Виборчий кодекс: що він змінює (ДОКУМЕНТ)
Як депутати голосували за новий Виборчий кодекс (СПИСОК)
Як депутати голосували за новий Виборчий кодекс (СПИСОК)
верховна рада
Рада ухвалила новий Виборчий кодекс (ДОКУМЕНТ)
Борис Джонсон
Вибори до парламенту Британії: партія Джонсона отримала більшість
Владимир Зеленский - президент
Вибори на всьому Донбасі відбудуться одночасно з загальнонаціональними – президент
Виборчий кодекс і закон про ринок землі можуть розглянути до кінця 2019 – Разумков
Виборчий кодекс і закон про ринок землі можуть розглянути до кінця 2019 – Разумков
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка