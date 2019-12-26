В Украину могут запретить ввоз секонд-хенда

Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда в качестве гумпомощи на территорию Украины.

Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль на пресс-конференции.

– Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения для ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинских учреждений, – заявил Коваль.

По его словам, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

– Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране, – добавил Коваль.

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Исключения для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала Коваль объяснил тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС.

Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни силовиков.

Ранее Олег Коваль заявил, что жители Донецкой области будут получать Пакет малыша деньгами.