PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В Украину могут запретить ввоз секонд-хенда

Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда в качестве гумпомощи на территорию Украины.

В Украину могут запретить ввоз секонд-хенда

Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль на пресс-конференции.

– Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения для ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинских учреждений, – заявил Коваль.

По его словам, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.

– Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране, – добавил Коваль.

Читайте: Опасная одежда из секонд-хенда: что нужно знать

Исключения для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала Коваль объяснил тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС.

Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни силовиков.

Ранее Олег Коваль заявил, что жители Донецкой области будут получать Пакет малыша деньгами.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В чем встречать Новый год 2020 – идеи нарядов
В чем встречать Новый год 2020 – идеи нарядов
В Украине создадут Государственную соцслужбу
В Украине создадут Государственную соцслужбу
Сменять форму получения субсидии можно будет в любой момент – Минсоцполитики
Сменять форму получения субсидии можно будет в любой момент – Минсоцполитики
Как в Италии шьют брендовую одежду из кожуры апельсина
Как в Италии шьют брендовую одежду из кожуры апельсина
Діти
Вдвое меньше интернатов – план правительства на 4 года
Кабмин поддержал введение электронных трудовых книжек
Кабмин поддержал введение электронных трудовых книжек
Одинока мама
Почему не платят декретные, больничные и куда обращаться
Бренд одежды Интертоп создал коллекцию футболок к Олимпиаде 2020
Бренд одежды Интертоп создал коллекцию футболок к Олимпиаде 2020
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка