В Україну можуть заборонити ввезення секонд-хенду

Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду як гуманітарної допомоги на територію України.

Міністерство соціальної політики розробляє зміни у нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль на прес-конференції.

– Ми розробили зміни до нормативно-правових актів щодо заборони введення на митну територію України у вигляді гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення для ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичних установ, – заявив Коваль.

За його словами, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.

– Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні, – додав Коваль.

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Винятки для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають до ДСНС.

Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрозу для життя силовиків.

Раніше Олег Коваль заявив, що жителі Донецької області отримуватимуть Пакет малюка грошима.