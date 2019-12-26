PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

В Україну можуть заборонити ввезення секонд-хенду

Мінсоцполітики хоче заборонити ввезення секонд-хенду як гуманітарної допомоги на територію України.

В Україну можуть заборонити ввезення секонд-хенду

Міністерство соціальної політики розробляє зміни у нормативно-правові акти України щодо заборони ввезення на територію країни вживаних речей як гуманітарної допомоги.

Про це повідомив заступник міністра соцполітики Олег Коваль на прес-конференції.

– Ми розробили зміни до нормативно-правових актів щодо заборони введення на митну територію України у вигляді гуманітарної допомоги одягу та взуття, які були у використанні, крім одягу спеціального призначення для ВСУ, СБУ, МВС і ДСНС, а також медичних установ, – заявив Коваль.

За його словами, українським законодавством користуються бізнесмени і під виглядом гуманітарної допомоги ввозять в країну секонд-хенд, щоб потім продати його.

– Ми гідна нація і нам не потрібні мільйони тонн секонд-хенду в країні, – додав Коваль.

Читайте: Небезпечний одяг із секонд-хенду: що треба знати

Винятки для силовиків, співробітників ДСНС і медперсоналу Коваль пояснив тим, що дуже часто Україні передають спеціальне дороге обмундирування, у якого закінчився термін зберігання на складах за кордоном і їх на безоплатній основі віддають до ДСНС.

Заступник міністра додав, що така форма відповідає міжнародним стандартам і не несе загрозу для життя силовиків.

Раніше Олег Коваль заявив, що жителі Донецької області отримуватимуть Пакет малюка грошима.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У чому зустрічати Новий рік 2020 – ідеї нарядів
У чому зустрічати Новий рік 2020 – ідеї нарядів
В Україні створять Державну соцслужбу
В Україні створять Державну соцслужбу
Змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент – Мінсоцполітики
Змінювати форму отримання субсидії можна буде в будь-який момент – Мінсоцполітики
Як в Італії шиють брендовий одяг зі шкірки апельсина
Як в Італії шиють брендовий одяг зі шкірки апельсина
Діти
Вдвічі менше інтернатів – план уряду на 4 роки
Кабмін підтримав запровадження електронних трудових книжок
Кабмін підтримав запровадження електронних трудових книжок
Одинока мама
Чому не платять декретні та лікарняні і куди звертатись
Бренд одягу Інтертоп створив колекцію футболок до Олімпіади 2020
Бренд одягу Інтертоп створив колекцію футболок до Олімпіади 2020
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка