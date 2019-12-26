В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси будут работать дольше, а фуникулер – круглосуточно. Полный график работы наземного транспорта на Новый год 2020 смотрите на Фактах ICTV.

На Новый год 2020 в Киеве 1 января до 5.00 в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550 и 586.

Кроме того, из-за праздничных мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19.30 до 2.00 1 января, а также 1 января с 13.30 до 20.00 и 7 января с 10.30 до 14.00 изменяется движение троллейбусов №№6, 16 и 18:

№6 будет курсировать от Минского массива до станции метро Лукьяновская;

№16 – от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

№18 – от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Полный график отправлений транспорта от конечных остановок смотрите ниже.

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Обратите внимание также на то, что наземный транспорт будет работать дольше метро.

Напомним, ранее сообщалось, что метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на три часа дольше.

Фото: Київпастранс