У Києві у ніч з 31 грудня на 1 січня автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі працюватимуть довше, а фунікулер – цілодобово. Повний графік роботи наземного транспорту на Новий рік 2020 дивіться на Фактах ICTV.

На Новий рік 2020 у Києві 1 січня до 5.00 у режимі маршрутного таксі працюватимуть автобуси: №№166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550 та 586.

Окрім того, через святкові заходи на Софійській та Михайлівській площах 31 грудня з 19.30 до 2.00 1 січня, а також 1 січня з 13.30 до 20.00 та 7 січня з 10.30 до 14.00 змінюється рух тролейбусів №№6, 16 та 18:

№6 курсуватиме від Мінського масиву до станції метро Лук’янівська;

№16 – від вулиці Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу;

№18 – від вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Повний графік відправлень транспорту від кінцевих зупинок дивіться нижче.

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Зверніть увагу також на те, що наземний транспорт працюватиме довше за метро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що метро Києва у новорічну ніч працюватиме на три години довше.

Фото: Київпастранс