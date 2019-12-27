Кабмин принял законопроекты о суде присяжных – что изменится

Правительство одобрило два законопроекта, регулирующие работу суда присяжных.
27 декабря на заседании Кабмина министры приняли два законопроекта о работе суда присяжных.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что предлагается возложить на суд присяжных определения виновности или невиновности обвиняемого в уголовных процессах, где предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.
Ранее эта норма отсутствовала.
Что меняет это решение правительства:
- дела будут слушать полтора месяца, а не полтора года, как сейчас;
- количество присяжных увеличено с трех до семи;
- количество судей, которые будут рассматривать дело, уменьшено с двух до одного.
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Также это упрощает порядок формирования списка присяжных и исключает из процедуры его формирования местные советы, которые месяцами затягивали утверждение списков.
– Эти обязанности передаем непосредственно теруправлениям Государственной судебной администрации, – отметил Гончарук.
Вердикт суда присяжных можно будет обжаловать в апелляционном порядке.
Напомним, 30 октября Высший антикоррупционный суд вынес свой первый обвинительный приговор за декларирование недостоверной информации.