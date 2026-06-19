Франция и Германия выступили против попыток Евросоюза наладить коммуникацию с Владимиром Путиным, что поставило лидеров двух крупнейших стран Европы на путь конфронтации со значительной частью других государств-членов блока.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

ЕС разделился из-за вопроса контактов с Путиным

Во время неожиданно напряженного ночного саммита в Брюсселе (первого с 2010 года без бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана) президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты установить контакты с Кремлем.

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Об этом сообщили пять дипломатов и чиновников ЕС, осведомленных о ходе закрытой дискуссии. Другие европейские лидеры поддержали позицию Кошты.

Эти споры высветили напряжение, которое давно назревает внутри Евросоюза относительно подходов к России и вопроса, кто именно должен вести переговоры от имени Европы.

Лидеры нескольких государств, занимающих особенно жесткую позицию в отношении России, а также Дании и Нидерландов, поддержали Макрона и Мерца. По словам трех собеседников, некоторые из них выражали беспрецедентное возмущение действиями Кошты.

— Европейский Союз не может брать на себя роль посредника в этих переговорах, — заявил изданию премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Предположения о необходимости альтернативных каналов или неформальных дипломатических треков являются ошибочными. История четко предостерегает от попыток создавать альтернативные переговорные форматы с диктаторами.

В последние месяцы в ЕС продолжаются дискуссии относительно того, стоит ли поддерживать какие-либо контакты с Путиным, и если да, то кто должен их возглавлять.

Вопрос приобрел особую актуальность после того, как президент США Дональд Трамп заключил предварительное мирное соглашение с Ираном и во время саммита G7 во Франции на этой неделе дал понять, что снова сосредотачивает внимание на войне в Украине.

По словам пяти чиновников, руководитель аппарата Кошты Педру Лоурти в течение последних нескольких недель дважды контактировал с представителями Москвы.

На фоне того, что американские попытки добиться прекращения российско-украинской войны зашли в тупик, европейские столицы разделились во взглядах относительно того, насколько приоритетной должна быть дипломатия по сравнению с поддержкой Украины для достижения успеха на поле боя.

Макрон и Мерц против переговоров с Кремлем на этом этапе

Дискуссия относительно России и Украины, состоявшаяся вечером 19 июня без участия помощников и даже без мобильных телефонов из-за ее чувствительного характера, продолжалась на два часа дольше, чем планировалось. Во время нее четко обозначились два основных лагеря.

Позиция Макрона и Мерца заключается в том, что сейчас не время для переговоров с Путиным. А когда такой момент наступит, ведущую роль должны взять на себя Франция, Германия и Великобритания, так называемая группа E3.

— Думаю, президент Франции расставил все точки над “i” и вернул дискуссию в правильное русло, — сказал представитель французского правительства, дав понять, что Макрон во время саммита четко донес свою позицию до Кошты.

Другие лидеры, “очень большое количество”, по словам одного из представителей стран ЕС, придерживались противоположного мнения, считая, что именно Европейский Союз должен играть эту роль, и поддержали Кошту.

— Первый вопрос заключается в том, хочет ли вообще Путин вести переговоры. До этого момента никто, кроме Кошты, не может представлять Европейский Союз, — заявил Politico премьер-министр Бельгии Барт де Вевер после завершения обсуждения.

— Если он (Путин. – Ред.) продемонстрирует готовность к переговорам, тогда, по моему мнению, нам придется снова решить, каким должен быть дальнейший порядок действий, — добавил бельгийский премьер.

Все дипломаты и чиновники, комментировавшие ход закрытых переговоров, согласились говорить только на условиях анонимности.

Напомним, 17 июня стало известно, что президент Евросовета Антониу Кошта имел контакты с Кремлем с целью привлечь Путина к переговорам о прекращении войны в Украине.

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