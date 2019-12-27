Кабмін схвалив законопроекти про суд присяжних – що зміниться

Уряд схвалив два законопроекти, які регулюватимуть роботу суду присяжних.
27 грудня на засіданні Кабміну міністри ухвалили два законопроекти про роботу суду присяжних.
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що пропонується покласти на суд присяжних визначення винуватості чи невинуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях, де передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або довічного ув’язнення.
Раніше ця норма була відсутня.
Що змінює це рішення уряду:
- справи слухатимуть півтора місяці, а не півтора роки, як зараз;
- кількість присяжних збільшується з трьох до семи;
- кількість суддів, які розглядатимуть справу, зменшується з двох до одного.
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Також це спрощує порядок формування списку присяжних та виключає з процедури його формування місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків.
– Ці обов’язки передаємо безпосередньо теруправлінням Державної судової адміністрації, – наголосив Гончарук.
Вердикт суду присяжних можна буде оскаржити в апеляційному порядку.
Нагадаємо, 30 жовтня Вищий антикорупційний суд виніс свій перший обвинувальний вирок за декларування недостовірної інформації.