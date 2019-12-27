Кабмін схвалив законопроекти про суд присяжних – що зміниться

Уряд схвалив два законопроекти, які регулюватимуть роботу суду присяжних.

27 грудня на засіданні Кабміну міністри ухвалили два законопроекти про роботу суду присяжних.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що пропонується покласти на суд присяжних визначення винуватості чи невинуватості обвинуваченого в кримінальних провадженнях, де передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 років або довічного ув’язнення.

Раніше ця норма була відсутня.

Що змінює це рішення уряду:

справи слухатимуть півтора місяці, а не півтора роки, як зараз;

кількість присяжних збільшується з трьох до семи;

кількість суддів, які розглядатимуть справу, зменшується з двох до одного.

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Також це спрощує порядок формування списку присяжних та виключає з процедури його формування місцеві ради, які місяцями затягували затвердження списків.

– Ці обов’язки передаємо безпосередньо теруправлінням Державної судової адміністрації, – наголосив Гончарук.

Вердикт суду присяжних можна буде оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 30 жовтня Вищий антикорупційний суд виніс свій перший обвинувальний вирок за декларування недостовірної інформації.