Военные технологии, принадлежащие государству, могут передаваться для серийного производства через открытую систему лицензирования. Около 25% стоимости этих лицензий выплатят военнослужащим, которые изобрели или разработали соответствующее оружие или технику.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на постановление, поддержанное Кабинетом министров.

Военные будут получать 25% стоимости лицензий на свои разработки

Отмечается, что постановление будет определять четкие правила управления интеллектуальной собственностью, которую создали представители Сил обороны Украины.

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По информации Минобороны, по меньшей мере 25% прибыли от лицензирования будут выплачиваться военнослужащим-изобретателям. Остальную часть суммы инвестируют в дальнейшие военные исследования, разработки и развитие оборонных технологий.

В отдельных случаях технологии могут лицензироваться бесплатно, рассказали в Минобороны Украины.

Новый порядок выдачи лицензий разблокирует рынок для оборонных технологий, созданных любой структурой Сил обороны, расширяя круг разработок, принадлежащих не только Минобороны.

Документ создает стимулы для изготовителей оружия. Через механизм платных лицензий бизнес получает юридические гарантии, что позволяет ему вкладывать деньги не только в текущее производство, но и в долгосрочное усовершенствование технологий, полученных от государства.

В постановлении говорится не только о технологиях производства, но и использовании контента (аудио, видео, фотографий) и других объектов права интеллектуальной собственности, принадлежащих Силам обороны.

В Минобороны отмечают, что таким образом создается единая экосистема распоряжения интеллектуальной собственностью в сфере обороны, позволяющая государству в партнерстве с бизнесом реагировать на вызовы войны.

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