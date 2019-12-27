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Факты / Украина / Общество

Минус 300 грн – жителям Харькова придут платежки со сниженными тарифами

В январе жители Харькова получат платежки за тепло и горячую воду по меньшему тарифу.

Опалення

Городской голова Харькова Геннадий Кернес сообщил, что при начислении оплаты за отопление в декабре будут учитывать качество услуг и то, что месяц выдался весьма теплым.

Кроме того, тарифы на горячую воду и тепло в платежках, которые жители города получат в январе, будут меньше.

В среднем уменьшение стоимости коммунальных услуг будет на уровне:

  • 300 грн за тепло и 115 грн за горячую воду (для однокомнатных квартир);
  • 428 грн за отопление и 172 грн за горячую воду (для двухкомнатных квартир);
  • 592 грн за тепло и 230 грн за горячую воду (для трехкомнатных квартир).

Читайте: Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам

Президент Владимир Зеленский еще в начале декабря поставил задачу по снижению тарифов на тепло для населения, поскольку упала цена на газ.

К слову, во время заседания Кабинета министров 24 декабря было принято постановление, которое позволяет снизить сумму в платежке за тепло на 300-400 грн.

Источник: Геннадий Кернес

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