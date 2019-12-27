Вадим Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Германия отказалась предоставить Украине военную помощь на запрос ведомства.

– Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут, – отметил Пристайко.

Министр выразил надежду, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины.

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Пристайко не уточнил, когда подавали запрос на помощь, но отметил, что сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

Напомним, Дональд Трамп подписал военный бюджет, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в размере $300 млн.

Источник: RND