Німеччина відмовилась надати Україні військову допомогу

Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відхилила прохання України про військову допомогу.

Голова Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Німеччина відмовилася надати Україні військову допомогу на запит відомства.

– Ми вдячні за фінансову допомогу Німеччини і політичну підтримку німецького уряду. Але, на жаль, наш запит про військову допомогу був відкинутий, – наголосив Пристайко.

Міністр висловив сподівання, що Берлін перегляне таку стриману позицію і все-таки вирішить посилити оборонні можливості України.

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Пристайко не уточнив, коли подавали запит на допомогу, але відзначив, що нині йдеться про саме виживання України як держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав військовий бюджет, в якому передбачена військова допомога для України в розмірі $300 млн.

Джерело: RND