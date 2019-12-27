В Украине хотят ввести платный проезд дорогами для иностранных грузовиков

В 2020 году подготовят проект закона, который введет оплату за проезд украинскими дорогами иностранных грузовиков.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Министерстве хотели бы реализовать платный проезд по дорогам Украины грузовиков с иностранной регистрацией.
– Это достаточно распространенная в Европе практика. Мы планируем подготовить соответствующий законопроект в 2020 году, – рассказал Криклий.
По его словам, также прорабатываются документы касательно концессии автодорог:
- Львов-Стрый;
- Львов-Краковец;
- Львов-Тернополь;
- Большая окружная Киева;
- Белая Церковь-Киев.
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Детальные просчеты по этому вопросу будут проводить совместно со Всемирным банком. Они должны быть завершены до конца марта 2020 года.
Министр добавил, что в случае концессии автодорог обязательства государства будут намного выше, ведь необходимо будет гарантировать определенный транспортный поток по направлениям и иметь возможность компенсировать его отсутствие.
Потому с такими проектами необходимо действовать очень аккуратно.
К слову, глава Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации Александр Животовский заявил, что международные трассы Украины необходимо покрыть 4G до осени 2022 года.