В Україні хочуть ввести платний проїзд дорогами для іноземних вантажівок

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у Міністерстві хотіли б реалізувати платний проїзд дорогами України вантажівок з іноземною реєстрацією.
– Це досить поширена в Європі практика. Ми плануємо підготувати відповідний законопроект у 2020 році, – розповів Криклій.
За його словами, також опрацьовуються документи щодо концесії автодоріг:
- Львів-Стрий;
- Львів-Краковець;
- Львів-Тернопіль;
- Велика окружна Києва;
- Біла Церква-Київ.
Читайте: На папері все готово на 100%, але мені не сподобалось – голова Укравтодору про дороги
Детальні прорахунки щодо цього питання проводитимуть спільно зі Світовим банком. Вони повинні завершити до кінця березня 2020 року.
Міністр додав, що в разі концесії автодоріг зобов’язання держави будуть набагато вищими, адже необхідно буде гарантувати певний транспортний потік за напрямами і мати можливість компенсувати його відсутність.
Тому з такими проектами необхідно діяти дуже обережно.
До слова, глава Національної комісії з питань зв’язку та інформатизації Олександр Животовський заявив, що міжнародні траси України необхідно покрити 4G до осені 2022 року.