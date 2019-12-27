В Україні хочуть ввести платний проїзд дорогами для іноземних вантажівок

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що у Міністерстві хотіли б реалізувати платний проїзд дорогами України вантажівок з іноземною реєстрацією.

– Це досить поширена в Європі практика. Ми плануємо підготувати відповідний законопроект у 2020 році, – розповів Криклій.

За його словами, також опрацьовуються документи щодо концесії автодоріг:

Львів-Стрий;

Львів-Краковець;

Львів-Тернопіль;

Велика окружна Києва;

Біла Церква-Київ.

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Детальні прорахунки щодо цього питання проводитимуть спільно зі Світовим банком. Вони повинні завершити до кінця березня 2020 року.

Міністр додав, що в разі концесії автодоріг зобов’язання держави будуть набагато вищими, адже необхідно буде гарантувати певний транспортний потік за напрямами і мати можливість компенсувати його відсутність.

Тому з такими проектами необхідно діяти дуже обережно.

До слова, глава Національної комісії з питань зв’язку та інформатизації Олександр Животовський заявив, що міжнародні траси України необхідно покрити 4G до осені 2022 року.