С наступающими праздниками, Украина! Нацгвардейцы спели песню Щедрик

Нацгвардейцы записали кавер-версию украинской рождественской песни Щедрик.

Сотрудники Национальной гвардии поздравили украинцев с наступающими праздниками кавер-версией песни Щедрик.

– Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни Щедрик). С наступающими праздниками, Украина, – говорится в сообщении.

Читайте: Топ-5 лучших исполнений Щедрика

Видео с кавером знаменитой новогодней композиции опубликовано на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ.

– В эти праздничные дни желаем всем вам, крепкого здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного настроения. Пусть духовное тепло Большого христианского праздника – Рождества Христова наполнит ваши дома миром и согласием, пониманием и любовью. С Новым годом и с Рождеством Христовым! – написано под видео.

К слову, 31 декабря – любимый день миллионов людей в самых разных странах мира. В этот праздник принято поздравлять близких друзей и родственников с наступающим Новым годом. Факты ICTV создали оригинальные новогодние открытки.