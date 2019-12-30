З прийдешніми святами, Україно! Нацгвардійці заспівали пісню Щедрик

Нацгвардійці записали кавер-версію української різдвяної пісні Щедрик.

Співробітники Національної гвардії привітали українців з наступаючими святами кавер-версією пісні Щедрик.

– Пісенне привітання з Новим 2020 роком від гвардійців Міжнародного центру (кавер-версія пісні Щедрик). З наступаючими святами, Україна, – йдеться в повідомленні.

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Відео з кавером знаменитої новорічної композиції опубліковано на YouTube-каналі Міжнародного центру підготовки підрозділів НГУ.

– У ці святкові дні бажаємо всім вам, міцного здоров’я, щастя, благополуччя і гарного святкового настрою. Нехай духовне тепло великого християнського свята – Різдва Христового наповнить ваші будинки світом і згодою, розумінням і любов’ю. З Новим роком і з Різдвом Христовим! – написано під відео.

До слова, 31 грудня – улюблений день мільйонів людей в самих різних країнах світу. У це свято прийнято вітати близьких друзів і родичів з наступаючим Новим роком. Факти ICTV створили оригінальні новорічні листівки.