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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Новый транзитный контракт с РФ: Коболев назвал козыри Украины

Глава Нафтогаза Андрей Коболев считает, что это были первые газовые переговоры с Россией, к которым Украина подошла с очень сильной позицией.

Андрій Коболєв

Андрей Коболев подвел итоги подписания нового транзитного контракта с Газпромом.

– Это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона имела действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершенный анбандлинг, подготовленная ​​и протестированная к долговременной работе в реверсе ГТС, своевременные санкции против Северного потока-2, новый Стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы, – считает глава Нафтогаза.

По его словам, очередного газового кризиса удалось избежать – это результат слаженной работы президента, правительства и рядовых сотрудников Нафтогаза.

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– Я благодарен всем международным партнерам, кто поддержал Украину и защищал ее интересы в течение сложных переговоров. В частности, США – за действенную и очень своевременную поддержку настоящей энергетической безопасности Европы, – отметил Коболев.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа.

Источник: Андрій Коболєв

Фото: Getty Images

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