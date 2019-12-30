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Факты / Украина

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа

Украина и Россия подписали 5-летний контракт на транзит газа. Соглашение предусматривает прокачку 65 млрд куб.м газа в первый год и по 40 млрд в последующие 4 года.

Украина и Россия подписали контракт на транзит газа

Украина подписала контракт с Россией на транзит газа на 5 лет, в течение которых мы получим как минимум $7 млрд. Позже стороны могут продлить контракт еще на 10 лет.

– Украинская ГТС будет загружена, а это – энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!

Минимально гарантированная прокачка – 65 млрд куб. м газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

Фактически же прокачивать можем больше. Европа знает, что мы не подведем в энергетической безопасности, – добавил президент Зеленский.

Читайте: Транзит газа защищает Украину от полномасштабного вторжения РФ – Витренко

Ранее стало известно, что Украина и Газпром подписали мировое соглашение по делу об обязательстве Газпрома заплатить около $7,4 млрд согласно штрафа Антимонопольного комитета Украины.

Источник: Владимир Зеленский

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