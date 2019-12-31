В Киеве запретили новогодние фейерверки

В Киеве на новогодние праздники запретили использование пиротехнических средств.

На пленарном заседании Киевского городского совета 19 декабря депутаты утвердили порядок организации и проведения негосударственных массовых общественных мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера в столице.

Согласно решению Киевсовета, запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на Востоке Украины.

Читайте: Ярмарка, глинтвейн и новогоднее настроение: как открывали главную елку в Киеве

Решение поддержали 78 депутатов.

Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших героев.

Ранее Факты ICTV писали, что график работы метро и наземного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь продлят на три часа – до 3.00.

Источник: Киеврада

Фото: Киевсовет