У Києві заборонили новорічні феєрверки

У Києві на новорічні свята заборонили використання піротехнічних засобів.

На пленарному засіданні Київської міської ради 19 грудня депутати затвердили порядок організації та проведення недержавних масових громадських заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру у столиці.

Згідно з рішенням Київради, забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на Сході України.

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Рішення підтримали 78 депутатів.

Крім того, забороняється проведення масових заходів розважального характеру на алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих героїв.

Раніше Факти ICTV писали, що графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.

Джерело: Київрада

Фото: Київрада