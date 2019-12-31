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Факти / Україна

У Києві заборонили новорічні феєрверки

У Києві на новорічні свята заборонили використання піротехнічних засобів.

У Києві заборонили новорічні феєрверки

На пленарному засіданні Київської міської ради 19 грудня депутати затвердили порядок  організації та проведення недержавних масових громадських заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру у столиці.

Згідно з рішенням Київради, забороняється проведення феєрверків, салютів та інших розважальних заходів з використанням піротехнічних виробів на період стримування збройної агресії на Сході України.

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Рішення підтримали 78 депутатів.

Крім того, забороняється проведення масових заходів розважального характеру на алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих героїв.

Раніше Факти ICTV писали, що графік роботи метро та наземного транспорту в Києві в новорічну ніч продовжать на три години – до 3.00.

Джерело: Київрада

Фото:  Київрада

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