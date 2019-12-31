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Факты / Украина / Общество

Как будет работать наземный транспорт Киева на Новый год 2020 (ГРАФИК)

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси будут работать дольше, а фуникулер – круглосуточно. Полный график работы наземного транспорта на Новый год 2020 смотрите на Фактах ICTV.

графік роботи транспорту в Києві у новорічну ніч

На Новый год 2020 в Киеве 1 января до 5.00 в режиме маршрутного такси будут работать автобусы: №№166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550 и 586.

Кроме того, из-за праздничных мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19.30 до 2.00 1 января, а также 1 января с 13.30 до 20.00 и 7 января с 10.30 до 14.00 изменяется движение троллейбусов №№6, 16 и 18:

  • №6 будет курсировать от Минского массива до станции метро Лукьяновская;
  • №16 – от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • №18 – от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Полный график отправлений транспорта от конечных остановок смотрите ниже.

графік роботи транспорту в Києві у новорічну ніч

графік роботи транспорту в Києві у новорічну ніч

графік роботи транспорту в Києві у новорічну ніч

Читайте: Как работают банки на Новый год 2020

Обратите внимание также на то, что наземный транспорт будет работать дольше метро.

Напомним, ранее сообщалось, что метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на три часа дольше.

Фото: Київпастранс

Источник: КГГА

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