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Факты / Украина

НАБУ и САП призвали ветировать отмену депутатской неприкосновенности

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что принятый парламентом законопроект об ограничении депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих нардепов.

НАБУ и САП призвали ветировать отмену депутатской неприкосновенности

НАБУ и САП обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать законопроект №2237 об отмене депутатской неприкосновенности.

– Отдельные принятые нормы могут привести к возникновению процессуальных проблем еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности, – говорится в заявлении.

В частности, их беспокоит норма о том, что только генпрокурор сможет вносить сведения о совершении уголовного преступления нардепом в Единый реестр досудебных расследований.

По их мнению, это ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП, “поскольку теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР”.

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– Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию генпрокурору, чтобы тот начал расследование. Это только некоторые из угроз, которые содержит законопроект №2237, – отмечают в НАБУ и САП.

В то же время они готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

Источник: НАБУ

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