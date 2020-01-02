Для мене справді є різниця. Вакарчук ответил на поздравление Зеленского

Народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук написал стихотворение в ответ на новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.
Святослав Вакарчук стихотворением Для мене справді є різниця ответил на поздравление Владимира Зеленского с Новым годом.
Полный текст стихотворения Вакарчука:
Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у каптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
“Какая разница, под чем, под кем и с кем”,
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно – жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця – сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться.
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