Для мене справді є різниця. Вакарчук ответил на поздравление Зеленского

Народный депутат, лидер партии Голос Святослав Вакарчук написал стихотворение в ответ на новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского.

Святослав Вакарчук стихотворением Для мене справді є різниця ответил на поздравление Владимира Зеленского с Новым годом.

Полный текст стихотворения Вакарчука:

Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у каптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

“Какая разница, под чем, под кем и с кем”,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно – жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця – сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться.

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