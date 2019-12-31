Поздравление с Новым годом 2020 от президента Украины Владимира Зеленского – смотрите онлайн на Фактах ICTV.

В новогоднюю ночь традиционно за пять минут до Нового года к жителям страны с поздравлениями обратился президент Украины Владимир Зеленский.

В поздравлении также приняли участие звезды шоу-бизнеса, телевидения, спортсмены, политики и военные из разных уголков страны.

Кроме того, президент обратился к украинцам на крымскотатарстком, также его поддержала певица Джамала, которая поздравляла страну на родном языке.

Дорогие украинцы!

Обычно в новогоднем поздравлении президента рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Одним словом, утверждают, что на самом деле жить мы стали лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто при обращении президента мы выключаем звук. Ждем, пока он закончит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и Оливье. Сегодня будет иначе.

Давайте сегодня каждый честно ответит себе сам на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном с Черкащины. Кто я? Бывший фотограф, который защищает страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, что переехал и открыл собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и в конце вернулся? Кто я?

Тот, кто 10 лет живет за границей и любит Украину в интернете. Тот, кто потерял все в Крыму и начал с нуля в Харькове? IT-шник, что мечтает сбежать из страны? Или пленный, что мечтает вернуться домой? Кто я?

Житель Франковска, который защищает свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который хранит свой родной язык? Житель Берегова, который хранит свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на родном языке? Тот, кто выучил украинский. Потому нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать. Кто я?

Тот, кто платит налоги? Подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? Имеет проблемы со слухом? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел Игру престолов? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика? Это каждый из нас. Это украинцы. Такие, как есть. Не идеальны и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и тараканами. Но в нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано гражданин Украины, имеющий права и обязанности. Мы с вами очень разные. Так кто же мы?

73%, которые выбрали президента? 25%, которые его не воспринимают? Те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Те, кто – 7 января? Кто знаком 100 лет? И те, кто встретился в 2014 году? Те, кто сделали самый большой самолет и ставят заглушку вместо ремня безопасности? Читаем Жадана или слушаем MARUV? Смотрим Иронию судьбы или смотрим Один дома? Болеем за Динамо или Шахтер? Или вместе – за Ломанченко и Усика? Те, кто празднуют 8 Марта? Или наоборот считает его пережитком совка? Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем в субботу? Мы те, кто говорят я тебе кохаю или Я тебя люблю? Все это и есть мы!

И как же нам таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши различия имеют значение. А вдруг это не так? Представьте себе, разве нас мало что объединяет?

Мы все равно гордимся большими украинцами. Перестали бы мы их уважать, узнав за кого на выборах голосовали Шевченко и Леся Украинка? Если бы Сковорода и Хмельницкий имели бы разные взгляды относительно НАТО? Нам было бы важно в какую церковь ходит Каденюк и Лобановский? Что думают Антонов или Королев о растаможке автомобилей? Как Ступка или Быков ставятся до нормандского формата? Мы ценим их за другое. Потому что ценим мы на самом деле другое.

Мы одинаково рады, когда наши вышли на Евро. Одинаково улыбаемся, едущие по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно мальчика или девочки. Мы счастливы если влюбленные. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат, что в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленные мы плакали от счастья все: и украиноязычные, и русскоязычные. И обычная домохозяйка. И успешный адвокат. И президент Украины.

В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единственной страной эпизодически. В новом году нам нужно быть единственной страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей.

Научиться жить вместе в уважении. Ради будущего своей страны. Ведь представляем мы его все равно одинаково: это успешная и процветающая страна, где нет войны. Страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждет девушку, в которую ты влюблен.

И если мы видим будущее одинаково, это должно нас объединить.

Дорогие украинцы!

В Новом 2020 году я желаю всем нам уважать друг друга. Быть здоровыми, иметь достаток и много поводов улыбаться. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, а не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения утром. Мира всем нам.

И не забывайте, что любить Украину, значит любить всех украинцев, в каком бы уголке нашей страны, они бы не родились.

Напомним, украинские бойцы записали поздравление с Новым годом под всемирно известную мелодию Щедрика.