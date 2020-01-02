Кулеба: Лучший “план Маршалла для Украины” – прямые иностранные инвестиции

Дмитрий Кулеба отмечает неясность перспективы “плана Маршалла для Украины”, но благодарен за оказываемую с 2014 года помощь ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает прямые иностранные инвестиции лучшим вариантом экономической помощи Украине.

Я глубоко убежден, что лучший “план Маршалла для Украины” – это прямые иностранные инвестиции. Но я также благодарен тем коллегам из некоторых стран Европейского Союза, которые разработали этот план и продвигают его. Пока мы не видим готовности самого Евросоюза идти в эту историю, но работа над этим проектом продолжается, поэтому посмотрим, чем она закончится, – сообщил Кулеба.

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Он подчеркнул, что Украина очень благодарна за всю поддержку, которую Европейский Союз предоставил Украине, начиная с 2014 года.

– Европлан для Украины действует с 2014 года и является довольно эффективным. И я не вижу пока никаких индикаторов того, чтобы в ЕС были какие-то мысли о необходимости свертывания помощи или о том, что Украина стала менее важной, – отметил вице-премьер.

К слову, госсекретарь США Майк Помпео отменил зарубежный тур, во время которого должен был посетить Украину.