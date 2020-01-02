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Факты / Украина

В Запорожье десятки пассажиров застряли в аэропорту

1 января около 30 пассажиров не смогли вылететь рейсом Запорожье-Киев из-за технических неисправностей самолета.

МАУ

Компания МАУ попала в скандал из-за проблем с рейсом Запорожье-Киев, который 1 января не смог вылететь из аэропорта.

Предварительной причиной, по которой около 30 человек не смогли улететь в Киев, называют технические неисправности самолета.

По словам одного из пассажиров, у многих людей сорвался отдых, ведь они должны были осуществить пересадку в столице на другие рейсы в Европу.

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Компания не отпускала людей домой и предложила им только воду, пока они ожидали рейс.

– Я живу возле аэропорта, но я с двумя детьми не могу поехать домой, так как мне говорят: подождите час, затем два. Когда мы начали спрашивать у администрации аэропорта, то они нам сказали, что они к этому не причастны, – рассказала одна из пассажиров.

Некоторым людям пришлось менять билеты на ближайшие рейсы в Киев. Пока авиакомпания не отреагировала на жалобы пассажиров.

К слову, 27 декабря 2019 года Укрзализныця запустила дизель-поезд по маршруту Киев-Пассажирский – Аэропорт Борисполь.

Источник: 5 канал

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