Дело Шеремета: Антоненко и Дугар отказались от следственного эксперимента

В ночь на 3 января Нацполиция провела следственные эксперименты с Юлией Кузьменко, подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Антоненко и Дугар отказались.

Главное следственное управление Национальной полиции по просьбе защитников Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко провело в ночь на 3 января следственные эксперименты с подозреваемыми по делу Шеремета.

Несмотря на то, что их заранее предупредили, свое участие в проведении следственных экспериментов подтвердил только адвокат Кузьменко.

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В то же время для обеспечения Антоненко права на защиту привлекли адвоката из центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

– Поэтому в ночь на 3 января 2020 года с подозреваемым Юлией Кузьменко и его защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало, – отмечают в Нацполиции.

Антоненко и его адвокат, позже прибывший на место, от следственного эксперимента категорически отказались.

Также защитник подозреваемого препятствовал проведению следственных действий с Кузьменко.

А подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась.

Ранее адвокат Юлии Кузьменко заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента по делу Шеремета.