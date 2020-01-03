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Факты / Украина / Общество

Адвокат Кузьменко требует повторного проведения следственного эксперимента

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Адвокат Кузьменко требует повторного проведения следственного эксперимента

Адвокат Юлии Кузьменко Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видеоматериалах дела изображено два человека.

Следствие считает, что вторым человеком, который, вероятно, причастен к убийству Шеремета был Андрей Антоненко, который не участвовал в эксперименте, поскольку его адвокат не смог прийти на срочный вызов.

– Следственный эксперимент официально завершат, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу, – заявил Дебош.

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Он считает, что целью следственного эксперимента было проверить ходу подозреваемого, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая изображена в видеоматериалах следствия.

Напомним, Кузьменко задержали 12 декабря, а на следующий день суд взял ее под стражу до 8 февраля. Апелляционный суд не стал менять это решение.

Источник: Hromadske

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