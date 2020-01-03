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Факты / Украина

Трамп, Меркель и Макрон должны показать монолитную поддержку Зеленского – Ходжес

Миру важно оказывать поддержку Украине, ведь РФ продемонстрировала, что не заинтересована в том, чтобы уважать суверенитет страны.

Трамп, Меркель и Макрон должны показать монолитную поддержку Зеленского – Ходжес

Экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что последние несколько лет Россия занимается тем, что расшатывает западные демократии.

За последнее время РФ продемонстрировала, что не заинтересована в том, чтобы прекратить войну на Донбассе и уважать суверенитет Украины.

– Именно поэтому также важно, чтобы Трамп, Меркель и Макрон продемонстрировали монолитную поддержку президента Зеленского. Ведь, как оказалось из недавних заявлений Путина, Россия продолжает отрицать наличие своих военных и техники в Украине, что просто неслыханно, – сказал Ходжес.

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Он добавил, что причиной достаточно сложных отношений РФ с НАТО являются именно ее агрессивные действия в Грузии и Украине.

Генерал-лейтенант считает, что Кремль понимает лишь силу, а потому поддерживать безопасность в Европе можно будет только в том случае, если страны будут работать вместе.

К слову, президент США Дональд Трамп призвал Францию, Германию и НАТО оказывать большую поддержку Украине.

Источник: Апостроф

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