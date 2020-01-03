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Факти / Україна

Трамп, Меркель і Макрон повинні показати монолітну підтримку Зеленського – Ходжес

Світу важливо надавати підтримку Україні, адже РФ продемонструвала, що не зацікавлена в тому, щоб поважати суверенітет країни.

Трамп, Меркель і Макрон повинні показати монолітну підтримку Зеленського – Ходжес

Екс-командувач військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що останні кілька років Росія займається тим, що розхитує західні демократії.

Останнім часом РФ продемонструвала, що не зацікавлена у тому, щоб припинити війну на Донбасі і поважати суверенітет України.

– Саме тому також важливо, щоб Трамп, Меркель і Макрон продемонстрували монолітну підтримку президента Зеленського. Адже, як з’ясувалося з недавніх заяв Путіна, Росія продовжує заперечувати наявність своїх військових і техніки в Україні, що просто нечувано, – сказав Ходжес.

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Він додав, що причиною досить складних відносин РФ з НАТО є саме її агресивні дії в Грузії та Україні.

Генерал-лейтенант вважає, що Кремль розуміє лише силу, а тому підтримувати безпеку в Європі можна буде тільки в тому випадку, якщо країни працюватимуть разом.

До слова, президент США Дональд Трамп закликав Францію, Німеччину та НАТО надавати більшу підтримку Україні.

Джерело: Апостроф

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