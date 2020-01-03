Улас Самчук – биография и о чем писал классик литературы

Улас Самчук родился в Ровенской области, но успел пожить в разных странах и оставить богатое творческое наследие. Чем известен писатель, журналист и политик Улас Самчук.

После новогоднего обращения Владимира Зеленского многие СМИ приковали внимание к личности Уласа Самчука. О чем писал классик украинской литературы и чем он известен, разобрались Факты ICTV.

Биография Уласа Самчука

Улас Самчук родился 20 февраля 1905 года в селе Дермань в Ривенской области.

После дезертирства из польского войска долгое время жил в Веймарской Германии.

В этой стране Самчук обучался во Вроцлавском университете и публиковал свои первые рассказы.

После переезда в Чехословакию он присоединился к Организации Украинских Националистов (ОУН-м).

В 1941 году в составе одной из походных групп ОУН вернулся в Украину.

В Ривне Самчук стал редактором газеты Волынь, в которой вместе с ним работали поэтесса Олена Телига и Александр Петлюра – брат главы Директории УНР Симона Петлюры.

Самчук был членом правительства Украинской Народной Республики.

С 1944-го по 1948 год писатель жил в Германии, где основал Творческое Украинское Движение.

В 1948 году он эмигрировал в Канаду. Самчук скончался 9 июля 1987 года в канадском городе Торонто.

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О чем писал Самчук

Самое известное произведение Уласа Самчука – это трилогия Волынь, которая принесла писателю всемирную славу.

Кроме того, перу Самчука принадлежат романы Мария и Горы говорят, в которых поднимались крайне острые на момент написания темы: Голодомора в Украине и борьбы гуцулов с венграми.

В общей сложности Самчук создал шестнадцать романов, ряд повестей, рассказов и статей. Его работы включены в украинскую школьную программу.

К слову, Факты ICTV публиковали полное поздравление с Новым годом от Владимира Зеленского.