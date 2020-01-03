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Факти / Україна

Улас Самчук – біографія і про що писав класик літератури

Улас Самчук народився на Рівненщині, але встиг пожити в різних країнах і залишити багату творчу спадщину. Чим відомий письменник, журналіст і політик Улас Самчук.

Улас Самчук – біографія і про що писав класик літератури

Після новорічного звернення Володимира Зеленського багато ЗМІ прикували увагу до особистості Уласа Самчука. Про що писав класик української літератури і чим він відомий, розібралися Факти ICTV.

Біографія Уласа Самчука

  • Улас Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань на Рівненщині.
  • Після дезертирства з польського війська довгий час жив у Веймарській Німеччині.
  • У цій країні Самчук навчався у Вроцлавському університеті та публікував свої перші оповідання.
  • Після переїзду до Чехословаччини він приєднався до Організації Українських Націоналістів (ОУН-м).
  • У 1941 році в складі однієї з похідних груп ОУН повернувся до України.
  • У Рівному Самчук став редактором газети Волинь, в якій разом із ним працювали поетеса Олена Теліга і Олександр Петлюра – брат голови Директорії УНР Симона Петлюри.
  • Самчук був членом уряду Української Народної Республіки.
  • З 1944-го до 1948 року письменник жив у Німеччині, де заснував Творчий Український Рух.
  • У 1948 році він емігрував до Канади. Самчук помер 9 липня 1987 року в канадському місті Торонто.

Читайте: Для мене справді є різниця. Вакарчук відповів на привітання Зеленського

Про що писав Самчук

Найвідоміший твір Уласа Самчука – це трилогія Волинь, яка принесла письменникові всесвітню славу.

Крім того, з-під пера Самчука вийшли романи Марія і Гори говорять, в яких піднімалися вкрай гострі на момент написання теми: Голодомору в Україні та боротьби гуцулів з угорцями.

Загалом Самчук створив шістнадцять романів, низку повістей, оповідань і статей. Його роботи включені в українську шкільну програму.

До слова, Факти ICTV публікували повне привітання з Новим роком від Володимира Зеленського.

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