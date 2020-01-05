Зеленский не мог повлиять на въезд Dr.Alban в Украину – Дейнеко

В Госпогранслужбе заверили, что шведский певец Dr. Alban не нарушал законодательство при пересечении границы Украины.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко сказал, что президент Владимир Зеленский не мог повлиять на решение о пересечения границы Украины певцом Dr. Alban.

– Вопрос пограничного контроля относятся исключительно к компетенции Государственной пограничной службы. И никак на решение охранников границы по пропуску ли не пропуску лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины, – подчеркнул он.

По его словам, отказать иностранцам во въезде можно через поручения правоохранительных органов, а в случае его отсутствия они могут быть пропущены в Украину.

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Напомним, ранее певец Dr.Alban сообщил, что ему был запрещен въезд в Украину после выступлений в Крыму, но после вмешательства Зеленского его пропустили. Впоследствии он отредактировал текст поста в Instagram.