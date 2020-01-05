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Факти / Україна

Зеленський не міг вплинути на в’їзд Dr.Alban в Україну – Дейнеко

У Держприкордонслужбі запевнили, що шведський співак Dr. Alban не порушував законодавство під час перетину кордону України.

Зеленський не міг вплинути на в’їзд Dr.Alban в Україну – Дейнеко

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко сказав, що президент Володимир Зеленський не міг вплинути на рішення щодо перетину кордону України співаком Dr. Alban.

– Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, зокрема й президент України, – наголосив він.

За його словами, відмовити іноземцям у в’їзді можна через доручення правоохоронних органів, а в разі його відсутності вони можуть бути пропущені в Україну.

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Нагадаємо, раніше співак Dr.Alban повідомив, що йому був заборонений в’їзд в Україну після виступів в Криму, але після втручання Зеленського його пропустили. Згодом він відредагував текст поста в Instagram.

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