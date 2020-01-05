Зеленський не міг вплинути на в’їзд Dr.Alban в Україну – Дейнеко

У Держприкордонслужбі запевнили, що шведський співак Dr. Alban не порушував законодавство під час перетину кордону України.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко сказав, що президент Володимир Зеленський не міг вплинути на рішення щодо перетину кордону України співаком Dr. Alban.

– Питання прикордонного контролю належать виключно до компетенції Державної прикордонної служби. І жодним чином на рішення охоронців кордону щодо пропуску чи не пропуску осіб не впливає ніхто, зокрема й президент України, – наголосив він.

За його словами, відмовити іноземцям у в’їзді можна через доручення правоохоронних органів, а в разі його відсутності вони можуть бути пропущені в Україну.

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Нагадаємо, раніше співак Dr.Alban повідомив, що йому був заборонений в’їзд в Україну після виступів в Криму, але після втручання Зеленського його пропустили. Згодом він відредагував текст поста в Instagram.