Убийство девушек на Подоле: подозреваемых доставят в Киев

Задержанных в Одессе за убийство двух девушек планируют сегодня доставить в столицу.

В Одессу выехала группа следователей и прокуроров, которые планируют сегодня доставить в Киев задержанных по делу об убийстве двух девушек в арендованной на Новый год квартире на столичном Подоле.

Подозреваемым должны вручить подозрение.

– Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет СУ ГУНП в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева, – говорится в сообщении прокуратуры Киева.

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Напомним, в съемной квартире на улице Кирилловской в Киеве были обнаружены трупы двух девушек. Сейчас личности погибших установлены: это местные жительницы 2000 и 2003 годов рождения.