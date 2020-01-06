Правительство поддержит семьи, оказавшиеся в кризисных ситуациях

Правительство введет своевременную профессиональную помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Помощь направлена на быстрый выход из кризисной ситуации.
– Для помощи таким семьям, правительство создаст эффективную службу и обучение специалистов по социальной работе.
Квалифицированная социальная помощь, созданная в социальных сообществах, будет стимулировать такие семьи преодолеть сложные жизненные обстоятельства и поможет вернуться к активной экономической и социальной жизни, – прокомментировал премьер-министр Алексей Гончарук.
Особый акцент будут делать на предотвращение попадания украинцев в такие ситуации.
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В частности, будет увеличено количество специалистов социальной работы, введен принцип “деньги ходят за человеком”, а также новый механизм социальных выплат, который предусматривает переход от субвенции в программы по всем выплат.
Ранее Кабмин одобрил создание в 2020 году Государственной социальной службы Украины.