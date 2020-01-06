Уряд підтримає сім’ї, які опинились у кризових ситуаціях

Уряд запровадить своєчасну професійну допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Допомога спрямована на швидкий вихід із кризової ситуації.

– Для допомоги таким сім’ям, Уряд створить ефективну службу та навчання фахівців із соціальної роботи. Кваліфікована соціальна допомога, що утворена в соціальних громадах, стимулюватиме такі родини подолати складні життєві обставини та допоможе повернутися до активного економічного та соціального життя, – прокоментував прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Особливий акцент робитимуть на запобігання потрапляння українців у такі ситуації.

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Зокрема, буде збільшено кількість фахівців соціальної роботи, запроваджено принцип “гроші ходять за людиною”, а також новий механізм соціальних виплат, який передбачає перехід від субвенції до програми з усіх виплат.

Раніше Кабмін схвалив створення в 2020 році Державної соціальної служби України.