Авиакатастрофа в Иране: пилот старался увести самолет от домов

Пилот самолета МАУ, который разбился возле иранского Тегерана, пытался увести Boeing от жилых домов.

Очевидцы считают, что пилот украинского самолета компании МАУ, который упал в Иране 8 января, старался увести воздушное судно от жилого района, прежде чем врезаться в близлежащее футбольное поле.

– Единственное, что удалось сделать пилоту – направить самолет к футбольному полю неподалеку отсюда, а не к жилому району, – рассказал один из очевидцев падения самолета.

Люди также рассказали, что первоначально приняли аварию за взрыв ракеты.

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– Я услышал сильный взрыв, и все в доме началось трястись. Через некоторое время я вышел и увидел, что там разбился самолет. Части тела валялись повсюду, – рассказал другой очевидец авиакатастрофы.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.

Источник: New York Post