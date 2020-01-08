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Факти / Україна

Авіакатастрофа в Ірані: пілот намагався відвести літак від будинків

Пілот літака МАУ, який розбився біля іранського Тегерана, намагався відвести Boeing від житлових будинків.

Авіакатастрофа в Ірані: пілот намагався відвести літак від будинків

Очевидці вважають, що пілот українського літака компанії МАУ, який впав в Ірані 8 січня, намагався відвести повітряне судно від житлового району, перш ніж врізатися у сусіднє футбольне поле.

– Єдине, що вдалося зробити пілотові – направити літак до футбольного поля неподалік звідси, а не до житлового району, – розповів один із очевидців падіння літака.

Люди також розповіли, що спочатку сприйняли аварію за вибух ракети.

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– Я почув сильний вибух, і все в будинку почалося трястися. Через деякий час я вийшов і побачив, що там розбився літак. Частини тіл валялися скрізь, – розповів інший очевидець авіакатастрофи.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

Джерело: New York Post

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