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Факти / Україна

Bellingcat перевіряє, чи могли збити літак МАУ з іранських ЗРК Тор

Bellingcat проведе розслідування, щоб перевірити, чи знаходився літак МАУ у радіусі дії систем Тор, які є на озброєнні іранської армії.

Bellingcat перевіряє, чи могли збити літак МАУ з іранських ЗРК Тор

Bellingcat перевірить версію про те, що авіакатастрофа літака МАУ в Тегерані стала наслідком атаки з зенітного ракетного комплексу Тор.

– Ми розглянемо останнє відоме місцезнаходження літака (в повітряному просторі) і відстань до нього від іранських військових баз, і подивимося, чи перебував він у радіусі дії систем Тор, – заявив засновник інтернет-видання Bellingcat, британський журналіст-розслідувач Еліот Хіггінс.

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Згідно з відкритими даними, на озброєнні іранської армії є 29 ЗРК Тор-М1 російського виробництва. Поставка цих комплексів Тегерану з Росії завершилася в січні 2007 року.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.

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