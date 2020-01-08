Без ракети: Посольство України змінило дані про причину падіння Boeing 737

На сайті Посольства України в Ірані змінили інформацію щодо причин катастрофи літака МАУ під Тегераном.

З сайту Посольства України в Ірані прибрали інформацію про те, що теракт не є причиною катастрофи.

Раніше серед версій падіння Boeing 737 зазначалася проблема з двигуном і виключалася версія теракту. За оновленою інформацією, версії наразі встановлюються.

– Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру, — йдеться у повідомленні посольства.

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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.