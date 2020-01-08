PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Без ракети: Посольство України змінило дані про причину падіння Boeing 737

На сайті Посольства України в Ірані змінили інформацію щодо причин катастрофи літака МАУ під Тегераном.

Без ракети: Посольство України змінило дані про причину падіння Boeing 737

З сайту Посольства України в Ірані прибрали інформацію про те, що теракт не є причиною катастрофи.

Раніше серед версій падіння Boeing 737 зазначалася проблема з двигуном і виключалася версія теракту. За оновленою інформацією, версії наразі встановлюються.

– Інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією. Будь-які заяви щодо причин аварії до рішення комісії не носять офіційного характеру, — йдеться у повідомленні посольства.

Читайте: Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Літак МАУ розбився в Ірані – реакція світових ЗМІ
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737
Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу
Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу
Катастрофа Boeing 737-800 в Ірані – дві людини не сіли на борт лайнера
Катастрофа Boeing 737-800 в Ірані – дві людини не сіли на борт лайнера
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраном
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраном
Теракт чи несправність: можливі причини катастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані
Теракт чи несправність: можливі причини катастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чому Україна може піддатися терористичним атакам
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чому Україна може піддатися терористичним атакам
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка