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Факты / Украина

Крушение Boeing 737-800 в Иране – два человека не сели на борт лайнера

На борт самолета МАУ Boeing 737-800, который разбился в Иране, не сели два человека.

Крушение Boeing 737-800 в Иране – два человека не сели на борт лайнера

Два человека не сели на самолет Boeing 737 МАУ с Тегарана в Киев, который разбился в Иране.

Об этом сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время брифинга.

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По словам Данилова, на рейс PS752 украинской авиакомпании МАУ зарегистрировались 169 человек, но в момент катастрофы в самолете находилось 167 пассажиров.

– На рейс зарегистрировались 169 человек, на самолете было 167 пассажиров, два человека не сели на рейс, кто именно – неизвестно, – заявил он.

Также он уточнил, что это не граждане Украины.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.

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