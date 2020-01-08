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Факти / Україна

Ми чекали, що Ігор вранці прилетить з Тегерана – батько загиблого бортпровідника

Батько загиблого в авіакатастрофі в Ірані борпроводника Ігоря Матькова приїхав в аеропорт Бориспіль і розповів, що син повинен був прилетіти ранковим рейсом.

авиакатастрофа мау в иране

Батько загиблого борпровідника Ігоря Матькова розповів, що дізнався про авікатастрофу літака МАУ в Ірані від дочки, яка подзвонила о 6.15 з США.

– Сказала, що в Америці повідомили – розбився літак МАУ. Вона запитує: куди полетів Ігор? Ми сказали – в Тегеран, ранковим рейсом повинен був прилетіти. І потім на відео знайшли падіння літака, – розповів він.

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Мати Ігоря розповіла, що спілкувалася з сином ввечері 7 січня.

– Ми вчора з ним увечері попрощалися. Нам ще рукою помахав. Рейс туди був вечірній, а вранці назад. Каже – я, мамо, вранці буду, – розповіла вона.

Нагадаємо, літак Boeing 737 МАУ розбився в Тегерані вранці 8 січня. Внаслідок катастрофи загинули 176 людей, серед них 11 українців.

МАУ призупинила рейси до Тегерана на невизначений термін. Через авіакатастрофу в Україні перевірять всі пасажирські борти.

Джерело: Обозреватель, Радіо Свобода

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