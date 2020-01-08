Разбросанные обломки: место падения самолета МАУ сняли с высоты

Обломки самолета МАУ, который потерпел крушение возле Тегерана, разбросало на большое расстояние от места падения воздушного судна.

Последствия авиакатастрофы самолета МАУ, который утром 8 января разбился под иранским Тегераном, сняли с вертолета.

На кадрах с воздуха видно, что части самолета разбросаны на широкой площади возле места катастрофы.

Также на видео показано большое количество людей, которые работают возле обломков.

Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP — ABC News (@ABC) January 8, 2020

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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.