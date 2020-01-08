Після катастрофи літака в Ірані МАУ опублікували інформацію про членів екіпажу. Що відомо про бортпровідника МАУ Катерину Статнік – читайте на Фактах ICTV.
Авіакомпанія МАУ оприлюднила список загиблих членів екіпажу рейсу PS752 літака Boeing 737-800, що розбився в Ірані.
Серед них 3 пілоти та 6 бортпровідників.
Що відомо про бортпровідника Катерину Статнік
На момент аварії літака МАУ в Ірані Катерині Статнік було 27 років.
Судячи з фото в Instagram, Новий рік дівчина зустрічала у Києві.
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На сторінці Статнік залишають коментарі співчуття.
Катерина Стадник,бортпровідниця,
дочка моєї подруги…
загинула на борту збитого літака😢😢😢😢😢😢😢
Така славна дівчинка, я її готувала до ЗНО…
Світла пам’ять тобі, сонечко!😢😢😢😢😢 pic.twitter.com/ajQH8k45Xl
— наталія петренко (@natalee_petrenk) 8 января 2020 г.
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.
Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.