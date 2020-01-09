В сети появилось новое видео катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран).

Момент падения самолета МАУ 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.

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На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем рядом с домами разлетаются горящие обломки.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

В результате крушения погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев. Украинский Ил-76 с поисково-спасательной группой с представителями ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО и МАУ вылетел в Тегеран.

Авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. В Украине проверяют все пассажирские лайнеры.