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Факты / Украина

Взорвался при касании с землей – новое видео авиакатастрофы самолета МАУ

В сети появилось новое видео катастрофы самолета МАУ Boeing 737 в Тегеране (Иран).

Взорвался при касании с землей – новое видео авиакатастрофы самолета МАУ

Момент падения самолета МАУ 8 января в Иране попал в объектив камеры наблюдения.

Читайте: Авиакатастрофа в Тегеране: в Украине 9 января объявлено Днем траура

На кадрах нового видео видно, как в темноте внезапно вспыхивает свет, а затем рядом с домами разлетаются горящие обломки.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета  разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. 

В результате крушения погибли 176 человек,  в том числе 11 украинцев. Украинский Ил-76 с поисково-спасательной группой с представителями ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО и МАУ вылетел в Тегеран.

Авиакомпания МАУ приостановила рейсы в Тегеран на неопределенный срок. В Украине проверяют все пассажирские лайнеры.

Фото: Getty Images

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