Зеленский обратился к Великобритании из-за авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Великобритания помогла расследовать катастрофу самолета МАУ в иранском Тегеране.

С таким приглашением лидер государства обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время телефонного разговора с ним.

Со своей стороны Джонсон поддержал привлечение лучших специалистов с его страны к выяснению всех обстоятельств трагедии.

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Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.

Зеленский также выразил соболезнования родным и близким британских граждан, ставших жертвами падения самолета украинской компании.

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.

В результате крушения погибли 11 украинцев.