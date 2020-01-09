Зеленский обратился к Великобритании из-за авиакатастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Великобританию присоединиться к расследованию авиакатастрофы в Иране.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Великобритания помогла расследовать катастрофу самолета МАУ в иранском Тегеране.
С таким приглашением лидер государства обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону во время телефонного разговора с ним.
Со своей стороны Джонсон поддержал привлечение лучших специалистов с его страны к выяснению всех обстоятельств трагедии.
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Президент подтвердил готовность Украины в полной мере приобщиться к деятельности специальной совместной следственной группы в Иране.
Зеленский также выразил соболезнования родным и близким британских граждан, ставших жертвами падения самолета украинской компании.
Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев.