Зеленський звернувся до Великої Британії через авіакатастрофу в Ірані

Президент України Володимир Зеленський запросив Велику Британію долучитися до розслідування авіакатастрофи в Ірані.

Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб Велика Британія допомогла розслідувати катастрофу літака МАУ в іранському Тегерані.

Із таким запрошення лідер держави звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона під час телефонної розмови з ним.

Зі свого боку Джонсон підтримав залучення найкращих фахівців з його країни до з’ясування всіх обставин трагедії.

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Президент підтвердив готовність України повною мірою долучитися до діяльності спеціальної спільної слідчої групи в Ірані.

Зеленський також висловив співчуття рідним і близьким британських громадян, які стали жертвами падіння літака української компанії.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців.