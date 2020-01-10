День святого Валентина имеет немалую популярность среди тех, кто нашел свою вторую половинку. Признаваться в любви и радовать друг друга нужно в любое время года, а не только в определенный день, но именно атмосфера праздника окутывает романтикой.

14 февраля – это отличный повод для того, чтобы впервые признаться в своих чувствах или сделать предложение руки и сердца. Главный символ праздника – Валентинка, которую дарят тому, кого любят.

Наш эксперт Карина Зуева подготовила подборку романтических заведений Киева, где можно провести День всех влюбленных.

Три вилки

Три вилки – ресторан итальянской и паназиатской кухни известного ресторатора Николая Тищенко. Заведение расположено в центре Киева на ул. Владимирская, 76.

В заведении три зала. В интерьере присутствует кирпичная кладка, деревянная отделка, винтажные окна и навесные люстры, все это дополняет дорогой текстиль и большое количество зелени.

Преобладает мягкая цветовая гамма – мокко, молочные и кремовые оттенки, с акцентами на яркие детали.























Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 6 фотографий

Ресторан Три вилки станет отличным местом для свидания в День святого Валентина, ведь только один интерьер уже создает романтическую и расслабляющую атмосферу.

В заведении часто проходят различные мероприятия и 14 февраля – не исключение. К примеру, в 2019 году здесь устроили Sweet love. Гостей ждала празднично-романтическая атмосфера, живая музыка, сладкие угощения, напитки, розыгрыши подарков и фотограф. Возможно и в этом году в Три вилки предложат не менее интересное празднование Дня всех влюбленных.

Отзывы о заведении двоякие – от ужасно и дорого до отличного ресторана высокого уровня.































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 8 фотографий

Кухня с авторским взглядом на традиционный ассортимент. Может возникнуть гастрономический диссонанс, но лишь в рамках новых ощущений, а не отторжения. Откровений не искал и не нашел. Если ищете разнообразие в трапезных, можно заглянуть, – прокомментировал посетитель заведения.

Меню и барная карта в ресторане разнообразные, а цены не маленькие.







































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 10 фотографий

Средний чек – $$$$.

Оценка – 7\10.

Citronelle

Citronelle – гастрономический ресторан французкой кухни расположился возле Оперного театра на ул. Богдана Хмельницкого, 23.

В заведении проводят мишленовские вечера, кулинарные мастер-классы, дегустации, встречи, розыгрыши и многие другие не менее интересные мероприятия.

Что может быть романтичнее Франции, страны, где любовь витает в воздухе?

Интерьер Citronelle оформлен в стиле прованс – хрустальные люстры, серые стены с элементами лепки, картины, большие светильники и зелень. Романтическую атмосферу создает приглушенный свет, спокойная музыка и мерцание свечей.























Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 6 фотографий

Близкое расположение столов друг к другу может смутить влюбленных. Символично то, что в Citronelle часто делают предложение руки и сердца.

В ресторане предлагают высокую кухню от изобретательного шеф-повара, который объединяет современные технологии, традиционные для французской кухни ингредиенты и знакомые вкусы, также тут есть широкая коллекция вин Франции.



































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 9 фотографий

Ежегодно в Citronelle 14 февраля делают праздник для влюбленных. Например, в прошлом году организовали мероприятие L’amour en trois: ты, я и Париж. Амурные сюрпризы, ужин при свечах и музыка о любви.

Уверена, что и в этом году команда Citronelle порадует своих посетителей, следите за их мероприятиями в соцсетях.

Цены в заведении не низкие, зато меню эксклюзивное.











































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 11 фотографий

Средний чек – $$$.

Оценка – 8\10.

Taco House

Ресторан мексиканской кухни Taco House расположен на ул. Глубочинская, 32а (ЖК Покровский Посад).

Двухэтажное заведение объединяет в себе магазин, который находится на первом этаже и ресторан – на втором.

В Taco House не только мексиканское меню, но и интерьер. Первый взгляд в ресторане притягивает потолок, ведь на нем изображены картины со смысловой нагрузкой. Все начинается с мексиканской дивы Фриды, которая под любым углом смотрит на вас, далее одно из чудес света – Чичен-Ица, из-за которого выступает образ вождя и воина, звезды, солнце и Дева Мария.































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 8 фотографий

Вторая половина зала не менее интересная – микс стрит-арта и национального граффити в стиле Santa Muerto. Здесь все кричит о Мексике – люстры-сомбреро, феерия красок и орнаментов.

Меню ресторана и барная карта небольшие, но разнообразные. Также есть бизнес-ланчи, которые регулярно обновляют.



































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 9 фотографий

Нередко в Taco House устраивают разнообразные мероприятия. День святого Валентина в 2019 году отметили, как вы могли уже догадаться, в мексиканском стиле – музыканты и мариачи, романтический ужин, подарки. Не забыли и про детей – аква-грим в стиле Santa Muerto, аниматоры и детская комната.



































Романтические заведения Киева: где отпраздновать День святого Валентина / 9 фотографий

Хотите удивить вторую половинку, тогда отправляйтесь в Taco House. Здесь может и не слишком интимно, зато весело.

Средний чек – $$.

Оценка – 9\10.

В Киеве множество романтических заведений – на любой вкус, цвет и кошелек.

Внимание можно обратить на Fiji Lounge Bar, Ришелье, Bootlegger, Веранда на Днепре, Сейф, Negorkiy, Варадеро, Montecchi Capuleti, Vino e Cucina, Guramma Italiana, Mur Mur и многие другие. Выбор остается за вами.

Карина Зуева